Stifel hebt Ziel für RWE auf 43,40 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Stifel hat das Kursziel für RWE von 40,20 auf 43,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Martin Tessier erwartet, dass der Energiekonzern seine jährlichen Investitionspläne im Bereich der Erneuerbaren Energien noch in diesem Jahr verdoppeln könnte. Dies ermögliche eine niedrigere Nettoverschuldung, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 01:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2021 / 01:02 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.