Stifel hebt Ziel für Evonik auf 35 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Stifel hat das Kursziel für Evonik von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Andreas Heine hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Spezialchemiekonzern in Erwartung eines starken zweiten Quartals an. Nicht zuletzt dürften C4-Chemikalien gestützt und so eine Schwäche mit dem Tierfuttereiweiß Methionin überlagert haben. Besonders gut sei derzeit die Entwicklung in den Sparten Nutrition & Care sowie Smart Materials. Heine hält es für möglich, dass das diesjährige operative Gewinnziel (EBitda) um 100 Millionen Euro angehoben wird./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2021 / 14:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / 01:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.