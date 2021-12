Stifel belässt Verbio auf 'Buy' - Ziel 87 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Stifel hat die Einstufung für Verbio nach einem angehobenen operativen Gewinnausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Das neue Ebitda-Ziel liege 24 Prozent über seinen Schätzungen und 19 Prozent über jenen des Marktes, schrieb Analyst Florian Pfeilschifter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies unterstütze seine Ansicht, dass das laufende Geschäftsjahr herausragend wird. Er sei bislang wohl konservativer an die erwarteten Spreads im zweiten Halbjahr herangegangen./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2021 / 10:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2021 / 10:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.