Stifel belässt Varta auf 'Sell' - Ziel 92 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Stifel hat die Einstufung für Varta angesichts des Einstiegs in die Akkufertigung für Elektroautos auf "Sell" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen.Bei dem Batteriehersteller wehe frischer Wind, schrieb Analyst Florian Pfeilschifter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Thema könnte fortan zum Stimmungstreiber für die Aktien werden. Fundamental gesehen dürfte dies allerdings mittelfristig kein größerer Faktor werden./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 08:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 08:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.