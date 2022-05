Stifel belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 99 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Finanztrends Video zu Mercedes-Benz Group



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Kleinwagen seien von den Herstellern in der Vergangenheit gebraucht worden, um die Flotte CO2-emissionskonform zu halten, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit steigendem Anteil von Elektroautos würden sie nicht mehr gebraucht, und Premiumhersteller könnten sich ganz opportunistisch auf die profitabelsten Modelle konzentrieren. Die Stuttgarter setzten immer stärker auf Luxus und die höheren Margen in diesem Bereich./ag/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 17:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2022 / 01:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.