Staramba forciert die digitale Verwertung

Dank einer hohen Umsatzsteigerung in 2016 und der Aussicht auf eine weitere Verdopplung im laufenden Jahr habe die Börse Staramba nach Meinung von SMC-Research entdeckt. Das Management wolle die digitale Verwertung von 3D-Datensätzen als dritte Säule des Geschäftsmodells etablieren, die Analysten stufen die Strategie als potenzialträchtig ein.

Nachdem Staramba gemäß SMC-Research Anfang Februar auf vorläufiger Basis einen Anstieg der Erlöse um rd. 400 Prozent auf 5,0 Mio. Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr vermelden konnte, sei einer aktuellen Mitteilung zufolge auch der Start in das Geschäftsjahr 2017 gut verlaufen. Das Unternehmen berichte davon, dass der Auftragseingang bislang über den Erwartungen liege.

Als sehr positiv werten die Analysten den Hinweis, dass allein im Februar 10 Fotogrammetrie-Scanner ausgeliefert werden konnten, nachdem Staramba im letzten Dezember einen Großauftrag über bis zu 100 Scanner erhalten hätte. Für das Gesamtjahr peile das Management nun eine weitere Umsatzverdopplung auf 10 Mio. Euro sowie ein leicht positives operatives Ergebnis an.

Als weiteren wichtigen Wachstumstreiber habe die Gesellschaft das digitale 3D-Datengeschäft identifiziert. Staramba berichte über eine rege Nachfrage nach Datensätzen und wolle die direkte Verwertung als dritte Säule neben dem Scanner- und dem Figurenverkauf etablieren. Mit der Pressemeldung seien diesbezüglich „eine ganze Reihe strategischer Maßnahmen“ angekündigt worden, „über die zeitnah berichtet werden wird“.

Mit dem Umsatz von 5,0 Mio. Euro habe das Unternehmen die eigene Prognose für 2016 erfüllt und die Schätzung der Analysten (4,5 Mio. Euro) übertroffen. Die in Aussicht gestellte Verdopplung für 2017 zeige die hohe Dynamik, das Researchhaus kalkuliert weiterhin sogar mit etwas mehr. Insbesondere stuft SMC-Research das 3D-Datengeschäft als potenzialträchtig und sehr margenstark ein.

Staramba befinde sich auf einem guten Weg, die großen Potenziale im 3D-Markt in einen rasanten und profitablen Wachstumspfad umzumünzen, was zuletzt endlich auch an der Börse honoriert worden sei. Trotz der starken Performance sehen die Analysten weiteres Potenzial bis 21,15 Euro, das Urteil bleibe „Speculative Buy“.

