Staramba: Umsatzprognose gut erreichbar, Kursziel angehoben

Mit einem Großauftrag für Photogrammetriescanner hat Staramba aus Sicht von SMC-Research unter Beweis gestellt, dass die ehrgeizige Umsatzprognose in diesem Jahr gut erreichbar sei. Die Analysten haben daraufhin die Schätzungen und das Kursziel angehoben.

Im Sommer habe Staramba gemäß SMC-Research mit 3D Instagraph Fusion die neue Generation des Photogrammetriescanners am Markt eingeführt, die erstmals die Erstellung von 3D-Modellen ohne aufwendige Nachbereitung ermögliche. Die Innovation stoße auf eine rege Nachfrage, wie die kürzlich erhaltenen Großaufträge aus den USA und aus Deutschland belegen, in deren Rahmen über 90 Scanner in einem Gesamtwert von 7,17 Mio. Euro bestellt worden seien.

Selbst, wenn diese Aufträge nicht komplett im laufenden Jahr umsatzwirksam werden sollten, untermauere der Auftragseingang nach Meinung der Analysten die Jahreszielsetzung eines Umsatzes von 15,9 Mio. Euro, von der im ersten Halbjahr 5,4 Mio. Euro (Vorjahr: 1,7 Mio. Euro) erlöst worden seien.

Integriert in den Auftrag sei auch der Anschluss der Scanner an die neue Plattform „ava­tar.cloud“, mit der die Berliner umfangreiche Zusatzdienste für die Vermarktung der 3D-Mo­delle böten. Darin sehe das Researchhaus einen weiteren wichtigen Wachstumstreiber, auch für das Geschäft im Bereich Virtual Reality, für den Staramba mit Star Island resp. VR Experience bereits erste Lösungen vorgestellt habe.

Das Scannergeschäft entwickele sich aktuell hervorragend, und auch für die anderen Segmente rechne SMC-Research mit einer starken Performance. Nach der Einführung von ava­tar.cloud sowie von Star Island / VR Experience dürften aus Sicht der Analysten zügig weitere Schritte zum Ausbau der Marktposition folgen. Der Newsflow sollte gemäß der Erwartung des Researchhauses daher weiter vielversprechend ausfallen.

Die jüngsten Fortschritte habe SMC-Research in dem Bewertungsmodell mit einer deutlichen Anhebung der Umsatzprognose für 2017 von 14 auf 16 Mio. Euro berücksichtigt, für die Zeit danach gehen die Analysten weiterhin von einer Fortsetzung der dynamischen Expansion aus. Das Kursziel liege nun bei 73,30 Euro je Aktie, das Urteil bleibe „Speculative Buy“.

