Staramba: Überzeugendes Geschäftsmodell präsentiert

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat Staramba im Rahmen einer Pressekonferenz erste Details zum Geschäftsmodell für die virtuelle Realität vorgestellt und mit dem Konzept von STARAMBA.spaces überzeugt. Die Analysten sehen auch dank dieses Wachstumstreibers ein hohes Kurspotenzial.

Staramba habe nach Darstellung von SMC-Research erste Details seines Geschäftsmodells für die virtuelle Realität vorgestellt. Das Unternehmen konzentriere sich darauf, völlig neue Möglichkeiten für die Kommunikation und Interaktion von Stars mit ihren Fans zu schaffen. Durch die umfangreiche Datenbank von Star-Avataren verfüge das Unternehmen in diesem Bereich über einen großen Wettbewerbsvorsprung.

Die erste Präsentation von STAR­AMBA.spaces sei vielversprechend ausgefallen und stoße nach Aussagen des Managements auf große Aufmerksamkeit von werbetreibenden Konzernen. Als Nebenprodukt der Plattform könne Staramba zudem eine revolutionäre Neuerung anbieten, die einen großen Einfluss auf das globale Lizenzgeschäft ausüben könnte. Die Blockchain-Tech­no­lo­gie schaffe die Möglichkeit, Verkäufe von Lizenzprodukten und den Werbekonsum realtime zu erfassen und abzurechnen. Damit könne nicht nur deutlich schneller als bislang im Markt üblich abgerechnet werden, sondern auch transparent und fälschungssicher.

Unter anderem zur Erleichterung der Abrechnung diene auch die Kryptowährung ROYALTY, die Staramba aktuell am Markt im Rahmen eines Pre-Sale einführe. ROYALTY löse nicht nur Probleme mit unterschiedlichen Währungen im globalen Roll-out, sondern biete zahlreiche zusätzliche Möglichkeiten, etwa für Loyalty-Aktionen. Nicht zuletzt könne aus dem Verkauf der Token eine kräftige Finanzierungsspritze für Staramba resultieren, mit der das Unternehmen die Investitionen zur Forcierung des Wachstums noch ausbauen könnte.

SMC-Research sehe das Unternehmen in einer guten Ausgangslage für eine Fortsetzung des dynamischen Expansionskurses auch in 2018 und darüber hinaus. Das Analystenteam habe ein starkes Umsatzwachstum in dem Bewertungsmodell angesetzt, das dennoch deutlich unter den Managementplänen liege. Sollte zumindest die Schätzung der Analysten realisiert werden, schaffe das aus Sicht des Researchhauses Potenzial bis zu einem Kurs von 73,30 Euro. Das Prognoserisiko bleibe gemäß SMC-Research allerdings hoch, da die VR-Plattform noch vor der Markteinführung stehe, weshalb das Urteil unverändert „Speculative Buy“ lautet.

