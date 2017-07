Staramba: Bereit für die Einbindung größerer Partner

Weitere Suchergebnisse zu "Staramba":

Staramba hat sich aus Sicht von SMC-Research zuletzt mit eindrucksvollem Tempo weiterentwickelt und wichtige Fortschritte erzielt. Die Analysten rechnen nun mit der Einbindung größerer Partner, um die Vermarktung weiter zu forcieren, und erhöhen das Kursziel auf 63,15 Euro.

Aus Sicht von SMC-Research entwickele sich Staramba mit eindrucksvollem Tempo. Sowohl der Absatz des Fotogrammetriescanners Instagraph, für den in den letzten acht Monaten zwei große Rahmenverträge abgeschlossen worden seien, als auch das Geschäft mit der Datenvermarktung würden zunehmend an Dynamik gewinnen.

Noch wichtiger seien allerdings die Fortschritte, die sich noch nicht in den Zahlen dokumentieren würden. Ende Juni habe das Unternehmen eine neue Version von Instagraph präsentiert, die die Erstellung von 3D-Modellen ohne aufwendige Nachbearbeitung ermögliche. Für die Branche sei das ein Quantensprung, der die Vermarktung spürbar erleichtern werde. In den nächsten Monaten würden darüber hinaus zwei weitere operative Meilensteine folgen, nämlich die Öffnung der 3D-Datenbank für Partner aus der Softwarebranche sowie das Virtual Reality-Demonstrationsprojekt STAR ISLAND.

Staramba erschließe sich damit Märkte mit hohem Wachstums- und Margenpotenzial und dürfte diesen Weg nach Einschätzung der Analysten bald durch die Einbindung größerer Partner, vor allem für die Vermarktung, weiter forcieren.

In ihrem DCF-Modell hat SMC-Research unterstellt, dass das Unternehmen an den sich bietenden Marktchancen adäquat partizipieren werde und daraus aktuell einen fairen Wert von 63,15 Euro je Aktie ermittelt. Naturgemäß würden die Annahmen zum künftigen Geschäftserfolg immer noch einer sehr hohen Schätzunsicherheit unterliegen, was die Analysten in einem maximalen Prognoserisiko von sechs Punkten zum Ausdruck bringen würden. Dennoch sehe SMC-Research für den Wert in Summe ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, was in einem unveränderten Urteil „Speculative Buy“ zum Ausdruck gebracht würde.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-20-SMC-Studie-Staramba_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.