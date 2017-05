Softship: In schwierigem Gewässer auf richtigem Kurs

Die Analysten von SMC-Research zeigen sich von der Strategie der Softship AG, neue, cloud-basierte Produkte zu entwickeln und auf dieser Basis nutzungsabhängige Lizenzmodelle zu etablieren, überzeugt, halten das Vorhaben aber für keinen Selbstläufer. Das verdeutliche nicht zuletzt der bisher enttäuschende Markterfolg der im letzten Jahr eingeführten Software Softship-SAPAS.

Softship habe im letzten Jahr mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einem hohen Ergebniszuwachs erfolgreich der anhaltenden Krise der Schifffahrtsbranche getrotzt und damit die gute Marktstellung erneut unterstrichen. Auch im laufenden Jahr wolle das Hamburger Unternehmen den Umsatz weiter steigern und das operative Ergebnis verbessern.

Der Fokus solle aber nach Darstellung von SMC-Research in nächster Zeit auf der Entwicklung neuer Softwareprodukte liegen, mit denen das bisher auf dem Verkauf von Einmallizenzen beruhende Geschäftsmodell um wiederkehrende Nutzungsgebühren von stärker standardisierten, cloud-basierten Lösungen ergänzt werden solle. Diesen Weg habe Softship im letzten Jahr bereits mit der neuen Software Softship.SAPAS beschritten, mit der zudem das neue Marktsegment der Hafenagenten erschlossen worden sei.

Auch wenn der bisher enttäuschende Markterfolg von Softship.SAPAS nach Einschätzung von SMC-Research ein starkes Warnsignal vor übertriebenem Optimismus bezüglich der vermeintlichen Einfachheit des Cloud-Geschäfts darstelle, sehen die Analysten den von Softship eingeschlagenen Weg als richtig an. Der Erfolg werde aber kein Selbstläufer sein, die Herausforderungen der noch zu bewältigenden Entwicklung der neuen Produkte und des anschließenden Vertriebs seien laut SMC-Research nicht zu unterschätzen.

Aufgrund der starken Marktstellung, der einzigartigen Expertise und der Unterstützung des Mehrheitsaktionärs WiseTech Global schätzt das Researchhaus die Erfolgs­aussichten der Geschäftsmodellerweiterung aber als gut ein. Gleichzeitig biete die mehr als solide finanzielle und bilanzielle Ausstattung eine gute Basis für das Vorhaben.

Auf Basis der Annahme, dass die Vermarktung von Softship.SAPAS beginnend mit dem laufenden Jahr deutlich an Dynamik gewinne und dass der Aufbau der Cloud-Aktivitäten im Kerngeschäfts mittelfristig gelinge, haben die Analysten im Rahmen ihrer Schätzungen für die nächsten Jahre ein deutliches Umsatzwachstum mit einer sukzessiven Margenverbesserung modelliert. Den hieraus resultierenden fairen Wert von 7,20 Euro je Aktie deutet SMC-Research dahingehend, dass diese Potenziale an der Börse bereits weitgehend berücksichtigt seien. Da die Aktie derzeit in der Nähe des ermittelten fairen Wertes liege, hat SMC-Research sein Rating weiter auf „Hold“ belassen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-03-SMC-Studie-Softship_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.