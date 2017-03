Softship AG: Nach Gewinnsprung folgt eine Investitionsphase

Die Softship AG habe im letzten Geschäftsjahr dank einem hohen Einmalertrag erwartungsgemäß einen Gewinnsprung erreicht und damit die enttäuschende operative Entwicklung kompensiert. Um die Dynamik wieder zu stärken, plane das Unternehmen für die nächsten Jahre eine Investitionsoffensive in die Produktentwicklung, die sich laut SMC-Research zunächst belastend auf das Wachstum und die Profitabilität auswirken dürfte. Die Analysten haben deswegen ihr Kursziel abgesenkt und die Halteempfehlung bestätigt.

Im letzten Geschäftsjahr habe die Softship AG den Umsatz um 13 Prozent auf 7,9 Mio. Euro und den Vorsteuergewinn um ein Drittel auf 0,78 Mio. Euro gesteigert. Damit habe das Unternehmen die Umsatzschätzung von SMC-Research (8,1 Mio. Euro) zwar leicht verfehlt, dafür aber die Ergebnisschätzung punktgenau erreicht. Bei dieser deutlichen Ergebnisverbesserung habe Softship von dem hohen Einmalertrag (1,2 Mio. Euro) aus dem Verkauf der Beteiligung an der Airpas Aviation AG profitiert, operativ sei das Geschäftsjahr hingegen unter den ursprünglichen Erwartungen des Vorstands geblieben.

Als positive Überraschung werten die Analysten, dass entgegen einer früheren Ankündigung des Großaktionärs die Dividende nun nicht ausgesetzt, sondern lediglich auf 4 Cent je Aktie reduziert werden soll (von 15 Cent im Vorjahr).

Die Dividendenkürzung begründe Softship mit einer geplanten Investitionsoffensive, in deren Rahmen die Produktpalette in Richtung von Software as a Service (SaaS) entwickelt werden solle. Die Analysten von SMC Research sehen diese strategische Stoßrichtung als richtig an, gehen aber davon aus, dass sich die Investitions- und Übergangsphase zunächst dämpfend auf die Umsatz- und Margendynamik auswirken werde. Das Kursziel für die Softship-Aktie hat das Researchhaus deswegen auf 7,00 Euro (bisher: 7,70 Euro) reduziert, das Rating haben die Analysten auf „Hold“ belassen.

