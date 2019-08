Softline: Hohes Wachstum erwartet

GBC traut der Softline AG für die nächsten Jahre ein hohes Umsatzwachstum und eine überproportionale Ergebnissteigerung zu. Auf dieser Basis konstatieren die GBC-Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker auch für die Softline-Aktie ein hohes Potenzial.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 habe die Softline-Gruppe ihre Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um rund 8,0 Prozent auf 26,02 Mio. Euro deutlich gesteigert und damit den Wachstumstrend der Vergangenheit erneut bestätigt.

Demgegenüber sei das operative Ergebnis mit 0,8 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau ausgefallen, was das Unternehmen mit den Investitionen in den Personalstamm und in die zukünftige Geschäftsentwicklung sowie mit ergebnisbelastenden Einmaleffekten (Grippewelle, kundenbedingte Projektverzögerungen) begründe.

Sowohl der Umsatz als auch Betriebsergebnis seien damit laut GBC im Rahmen der angepassten Umsatz- und Ergebnis-Guidance ausgefallen.

Für das laufende strebe die Softline-Gruppe die Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses an und erwarte einen Umsatzanstieg auf ca. 27,0 bis 29,0 Mio. und ein Betriebsergebnis (EBITDA) zwischen 1,10 bis 1,30 Mio. Euro.

Auch GBC rechnet mit einem dynamischen Wachstum und kalkuliert bis 2020 mit einem Anstieg des Umsatzes auf 37,8 Mio. Euro und des EBITDA auf 2,55 Mio. Euro.

Auf Basis dieser Schätzungen sieht GBC den fairen Wert bei 13,30 Euro je Aktie (zuvor: 12,90 Euro je Aktie) und bestätigt auf dieser Grundlage das Rating „Kaufen“.

