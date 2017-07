SocGen startet Zalando mit 'Buy' - Ziel 67 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Aktien des Online-Modehändlers Zalando mit "Buy" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen.Das Unternehmen wolle seinen modischen Anspruch stärken und den Kunden ein reibungsloses Einkaufserlebnis liefern, schrieb Analystin Anne Critchlow in einer Studie vom Dienstag. Diese Aspekte stützten das mittelfristige Wachstum. Zudem erlaube die hohe Profitabilität erhebliche Investitionen, die es dem Online-Modehändler ermöglichen könnten, in Zukunft eine noch viel größere Rolle in der Branche zu spielen./la/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.