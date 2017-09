SocGen startet Engie mit 'Hold' - Ziel 15,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Engie mit "Hold" und einem Kursziel von 15,30 Euro in die Bewertung aufgenommen.Der französische Versorger sei im Wandel, schrieb Analyst Emmanuel Turpin in einer Studie vom Freitag. Er rät abzuwarten, bis die Gewinnentwicklung in Fahrt komme./ag/la Datum der Analyse: 08.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.