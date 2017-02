SocGen startet BBVA mit 'Sell' - Ziel 5,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat BBVA mit "Sell" und einem Kursziel von 5,50 Euro in die Bewertung aufgenommen.International stehe die spanische Bank vor erheblichen Herausforderungen, vor allem in Mexiko und der Türkei, schrieb Analyst Carlos Cobo Catena in einer am Freitag vorgelegten Studie./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.