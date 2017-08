SocGen senkt Ziel für RTL auf 84 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für RTL nach Zahlen von 90 auf 84 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Der Fernsehkonzern habe zwar mit seiner Halbjahresbilanz die Erwartungen leicht verfehlt, die Geschäftsentwicklung in Deutschland sei jedoch überdurchschnittlich gewesen, schrieb Analyst Christophe Cherblanc in einer Studie vom Donnerstag. RTL habe mehr mit zyklischen denn mit strukturellen Problemen zu kämpfen, die aber ausreichend in der Aktienbewertung widergespiegelt seien./ck/la Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.