SocGen senkt Ziel für Ahold Delhaize auf 18 Euro - 'Hold'

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 22 auf 18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Mit der Whole-Foods-Übernahme durch Amazon änderten sich die Spielregeln in den USA, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die Geschäftsentwicklung des niederländischen Lebensmittel-Einzelhändlers werde schlechter berechenbar./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.