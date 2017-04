SocGen senkt LVMH auf 'Hold' und hebt Ziel auf 230 Euro

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat LVMH nach Umsatzzahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 212 auf 230 Euro angehoben.Der Luxusgüterkonzern habe operativ im ersten Quartal erneut überdurchschnittlich abgeschnitten, schrieb Analyst Thierry Cota in einer Studie am Mittwoch. Er habe daher seine Schätzung für die Ebit-Marge 2017 angehoben. Allerdings rechtfertigten seine neuen Prognosen und auch die Kurszielanhebung inzwischen keine Kaufempfehlung mehr. Dafür fehle es nun an weiterem Aufwärtspotenzial für die Aktie./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.