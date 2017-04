SocGen senkt Covestro auf 'Hold' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Covestro von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 80 Euro belassen.Die Wachstumsaussichten des Kunststoffherstellers in puncto Umsatz und Profitabilität hätten sich verdüstert, begründete Analyst Thomas Swoboda sein neues Anlagevotum in einer Studie vom Freitag. Dazu drohten Risiken durch den mittelfristig geplanten Ausstieg der Unternehmensmutter Bayer. Insofern mangele es der in den vergangenen zwölf Monaten überdurchschnittlich gut gelaufenen Aktie an Aufwärtspotenzial./edh/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.