SocGen hebt Ziel für Uniper auf 15,50 Euro - 'Buy'

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Uniper von 13,40 auf 15,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der steigende russische Rubel dürfte neben der Dividende für weiteren Auftrieb der Versorger-Aktie sorgen, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer Studie vom Dienstag. Diese sei seit der Ausgliederung der Eon-Beteiligung im September wohl vor allem dank starker Rohstoffpreise und einer Sektorrotation bereits um rund ein Viertel gestiegen, fügte er an. Das Kursziel hob er auch wegen seiner gesenkten Prognose für die Rückstellungen zur Altersvorsorge an. Die Uniper-Aktie zählt zu den "Key Picks" des Analysten./ck/stb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.