SocGen hebt Ziel für Roche auf 330 Franken - 'Buy'

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Roche von 315 auf 330 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Trotz der Bedrohung durch ein neues Gesundheitsgesetz in den USA bleibe die Lage für die Pharmaindustrie fundamental gesehen sehr gut, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Bei Roche glaube er an eine weiterhin gute Kursentwicklung, weil frocheInnovationen das Risiko durch Nachahmerprodukte abschwächten./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.