SocGen hebt Ziel für Pfizer auf 36 Dollar - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Pfizer von 34 auf 36 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Trotz der Bedrohung durch ein neues Gesundheitsgesetz in den USA bleibe die Lage für die Pharmaindustrie fundamental gesehen sehr gut, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Bei Pfizer würden allerdings die guten Perspektiven in einigen Geschäftsbereichen unter anderem von auslaufenden Patenten abgeschwächt./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.