SocGen hebt Ziel für MTU Aero Engines AG auf 120 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für MTU von 96 auf 120 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Der Triebwerkshersteller wechsele gerade von der Investitions- in die Wachstumsphase, schrieb Analyst Zafar Khan in einer Studie vom Freitag. Die Profitabilität dürfte sich in der Folge erhöhen. Allerdings sei dies bereits größtenteils im Aktienkurs berücksichtigt. Das höhere Kursziel begründete er unter anderem mit angehobenen Gewinnprognosen./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.