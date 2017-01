SocGen hebt Ziel für Linde auf 190 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für die Aktien des Industriegaseherstellers Linde von 150 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Mit Blick auf die angepeilte Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair sorgten sich die Anleger zu sehr um die Fragen rund um Regulierung, Unternehmensführung und Kosteneinsparungen, schrieb Analyst Peter Clark in einer Studie vom Freitag. Seiner Meinung nach würden sich die beiden Unternehmen in einzigartiger Weise ergänzen. So sei Praxair vor allem in Amerika stark präsent, wohingegen Linde insbesondere in Asien und Europa sehr aktiv sei./la/he Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.