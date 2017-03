SocGen hebt Ziel für BASF auf 102 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für BASF von 90 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Chemiekonzern habe zwar einen recht vorsichtigen Ausblick gegeben, gehe aber mit Schwung in das Jahr 2017, schrieb Analyst Peter Clark in einer Studie vom Mittwoch. Unter anderem sollten sich Investitionen vor allem in Asien auszahlen. Zudem stütze die strukturell bedingte Gewinnerholung im Vertrieb insbesondere im Segment Performance Products./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.