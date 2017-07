SocGen hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 1210 US-Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 1055 auf 1210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Es sei an der Zeit, die Wertentwicklung der zur Google-Mutter gehörenden Internetdienste wie Youtube oder auch des Zukunftsprojekte-Bereichs Other Bets sowie der Cloud-Angebote anzuerkennen, schrieb Analyst Christophe Cherblanc schrieb in einer Studie vom Freitag. Dies habe eine höhere Bewertung der Alphabet-Aktie zur Folge./bek/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.