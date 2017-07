SocGen hebt Ziel für Air France-KLM auf 17 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Air France-KLM von 12 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Wie andere Luftfahrt-Aktien sei auch Air France-KLM in der vergangenen Woche abverkauft worden, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer Studie vom Donnerstag. Er habe vor den am 28. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal seine Ergebnisschätzungen deutlich angehoben. Sie sollten den sich bereits im ersten Quartal abzeichnenden positiven Trend weiter stützen./ck/la Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.