SocGen belässt Lufthansa auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen.Es wäre eine gute Nachricht, wenn die Fluggesellschaft den größten Teil von Air Berlin übernehmen könnte, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer Studie vom Freitag. Damit käme die Konsolidierung des Heimatmarkts voran und die Lufthansa könnte sich interessante Start- und Landerechte sichern. Zudem dürfte der Rest von Air Berlin an eher moderate Konkurrenten wie Easyjet und Condor gehen, nicht an die sehr preisaggressive Ryanair./ag/ajx Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.