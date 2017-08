SocGen belässt Lufthansa auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen.Die Analysten verwiesen in einer am Freitag veröffentlichten Studie auf Medienberichte, wonach die Fluggesellschaft Interesse an einer Übernahme von 90 Flugzeugen der insolventen Air Berlin hat. Somit könnte die Lufthansa ihre Position in Deutschland stärken und gleichzeitig das extreme Risiko einer unkontrollierten Air-Berlin-Pleite ausschalten./ajx/ag Datum der Analyse: 18.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.