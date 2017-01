SocGen belässt HeidelbergCement auf 'Sell' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Die im November durchgeführte Entwertung vieler Banknoten in Indien dürfte zu einer sinkenden Zementnachfrage in dem Land führen, schrieb Analyst Manish Beria in einer Studie vom Montag. Negativ hinzu kämen die Reformen im Immobiliensektor. Die voraussichtlich niedrigere Profitabilität in Indien sei am Markt aber noch nicht verarbeitet, daher könnten die Erwartungen an die Unternehmen mit Geschäft in Indien wie etwa HeidelbergCement noch sinken./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.