Scherzer: Stabil trotz Ukraine-Krieg

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG in den ersten 3 Monaten des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den inneren Wert stabil bei 3,72 Euro je Aktie gehalten, während der DAX in diesem Zeitraum um mehr als 9 Prozent zurückging. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Aussage des Analysten bestätige dies einmal mehr den nachhaltigen Erfolg des Investmentkonzepts, das auf einen Mix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments mit einem Schwerpunkt auf Sondersituationen setze. Zwar wolle der Analyst aus den Erfolgen der vergangenen beiden Jahre keine regelmäßige Erwartungshaltung für die Zukunft ableiten. Er bekräftige jedoch die Einschätzung, dass sich die Anlagestrategie der breit in der Small- und Mid-Cap-Szene vernetzten Investmentspezialisten weiterhin auszahlen und zu mittel- und langfristig nachhaltig überdurchschnittlichen Wertzuwächsen führen solle. In der Folge hebt der Analysten das Kursziel auf 3,80 Euro (zuvor: 3,70 Euro) an und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.04.2022, 10:30 Uhr)



