Scherzer: Interessante Depotbeimischung

Die Scherzer & Co. AG habe das Geschäftsjahr 2016 laut GSC Research mit einem deutlich positiven Ergebnis abgeschlossen. Das Unternehmen entwickle sich immer mehr zu einem verlässlichen Dividendenzahler und könne auch im aktuellen Niedrigzinsumfeld überzeugen. Außerdem sei auch das Kursziel angehoben worden.

Mit dem zum 31. März 2017 bestehenden Abschlag von gut 2,5 Prozent auf den zu diesem Stichtag gemeldeten NAV von 2,40 Euro sei der Anteilschein nach Ansicht der Analysten weiterhin eine interessante Depotbeimischung für den an Nachbesserungsthemen interessierten Investor, der diese Aktivitäten nicht selbst mit seinem Portfolio abdecken wolle. Insbesondere an schwächeren Börsentagen biete sich nach Meinung des Researchhauses ein genauerer Blick auf das Papier an.

Aus der vorgeschlagenen, nunmehr zum dritten Mal in Folge unveränderten Dividende von 0,05 Euro ergebe sich laut GSC Research eine recht attraktive laufende Verzinsung von 2,1 Prozent. In dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld könne sich dieser Wert durchaus sehen lassen, zudem etabliere sich die Scherzer & Co. AG auch immer mehr als ein verlässlicher Dividendenzahler.

Angesichts der Kursentwicklung seit der letzten NAV-Meldung gehe GSC Research von einem nahezu unveränderten aktuellen inneren Wert der Scherzer-Aktie aus. Daher sehe das Researchhaus den fairen Wert des Papiers (ohne Berücksichtigung der möglichen Ertragschancen aus den Spruchstellenverfahren) auf dem Niveau des zuletzt gemeldeten inneren Werts und das Kursziel werde dementsprechend auf 2,40 Euro angehoben. Dabei werde das Rating „Halten“ unverändert beibehalten.

