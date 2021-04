Scherzer: Dividendenzahlung angekündigt

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) den Net Asset Value (NAV) um fast 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert und damit die vorläufigen Zahlen bestätigt. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und nennen ein positives Rating.

Nach Aussage der Analysten habe Scherzer das vergangene Geschäftsjahr wieder sehr erfreulich abgeschlossen und werde nach dem verlustbedingten zweimaligen Ausfall die Dividendenzahlung wieder in der gewohnten Höhe von 0,05 Euro je Aktie aufnehmen. Die positive Gesamtentwicklung untermauere nach Meinung der Analysten den mittel- und langfristig nachhaltigen Erfolg des von den Kölner Investmentspezialisten verfolgten Anlageansatzes. Dies verdeutliche auch der Blick auf die langfristige Entwicklung des inneren Wertes, den GSC als maßgebliche Messgröße für den Unternehmenserfolg ansehe. In Anlehnung an den zuletzt gemeldeten inneren Wert heben die Analysten das Kursziel für die Scherzer-Aktie auf 3,15 Euro (zuvor: 2,95 Euro) an, nehmen aber das Rating auf Basis des aktuellen Kursniveaus auf „Halten“ (zuvor: „Kaufen“).

