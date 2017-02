S&P Global senkt Ziel für Unibail-Rodamco auf 230 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Unibail-Rodamco":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Unibail-Rodamco nach Geschäftszahlen für 2016 von 240 auf 230 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Immobilienkonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings nähmen in diesem Jahr die Unsicherheiten zu. Ibrahim verwies unter anderem auf den Brexit und die anstehenden Wahlen in einigen europäischen Ländern./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.