S&P Global senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 35 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 angesichts des gesenkten Ausblicks für die TV-Werbeerlöse von 38 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Er sei vorsichtig optimistisch, da der Fernsehkonzern trotz der schwächeren Entwicklung des Werbemarktes im zweiten Jahresviertel profitabel gewachsen sei, schrieb Analyst Tzyy Loon Ng in einer Studie vom Dienstag. Der Experte hielt an seinen Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 bis 2018 fest. Nunmehr seien die Enttäuschungen größtenteils im Kurs berücksichtigt und das Kursrisiko könnte sich als begrenzt erweisen./la/ Datum der Analyse: 29.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.