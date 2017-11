S&P Global senkt Ziel für National Grid auf 850 Pence - 'Sell'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für National Grid nach Zahlen von 900 auf 850 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.Wegen zeitlicher Verschiebungen habe der britische Stromnetzbetreiber im ersten Halbjahr die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer Studie vom Freitag. Er rechne weiterhin mit rückläufigen Renditen und steigenden regulatorischen Risiken in Großbritannien. Seiner Meinung nach ist dies noch nicht ausreichend in der Bewertung berücksichtigt./tih/stb Datum der Analyse: 10.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.