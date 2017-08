S&P Global senkt Carrefour auf 'Hold' und Ziel auf 19 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat Carrefour nach einem vom Handelskonzern gesenkten Jahresausblick von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 24,50 auf 19,00 Euro gekürzt.Analyst Jia Man Neoh passte in einer Studie vom Donnerstag sein Bewertungsmodell an. Vor allem der weiterhin starke Wettbewerbsdruck in Frankreich sei Anlass zur Sorge. Zumindest ein "Hold"-Votum sei aber gerechtfertigt, da eine positive Geschäftswende unter dem neuen Management möglich sei./mis/ajx Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.