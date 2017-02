S&P Global hebt Ziel für Schneider Electric auf 70 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Das Ergebnis je Aktie des Elektrokonzerns in der zweiten Jahreshälfte 2016 habe bei zugleich wie erwartet ausgefallenen Umsätzen unter der Konsensschätzung gelegen, monierte Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings habe der Überschuss dank günstiger Rohstoffpreise und Kosteneinsparungen deutlich zugelegt. Ibrahim fügte zudem in sein Bewertungsmodell erstmals Schätzungen für das Jahr 2018 ein./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.