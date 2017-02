S&P Global hebt Ziel für Nokia auf 5 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Nokia von 4,50 auf 5,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Ergebnisüberraschung im vierten Quartal sei Einsparungen zu verdanken, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer Studie vom Freitag. Die Dynamik des Umsatzschwunds des Netzwerkausrüsters werde dank stabilisierter Investitionen in Telekom-Infrastruktur in den USA und Europa wohl nachlassen./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.