S&P Global hebt Ziel für Lufthansa auf 11 Euro - 'Strong Sell'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum vierten Quartal von 9 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Strong Sell" belassen.Die Kennziffern der Fluggesellschaft seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Aufgrund des eingetrübten Ergebnisausblicks (bereinigtes Ebit) für 2017 sowie in Erwartung steigender Treibstoffkosten und sinkender Flugpreise halte er aber an seinem negativen Anlagevotum fest./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.