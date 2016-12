S&P Global hebt Ziel für Lloyds auf 75 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Lloyds nach der angekündigten Übernahme des britischen Kreditkartengeschäfts der Bank of America (MBNA) von 62 auf 75 Pence angehoben.Die Einstufung der Aktie wurde auf "Buy" belassen. Der geplante Deal entspreche der Strategie der britischen Bank, ihr Privatkunden-Kreditgeschäft zu stärken, lobte Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Mittwoch. Damit würde der Marktanteil an Großbritanniens Kreditkartengeschäft von 15 auf 26 Prozent steigen./ck/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.