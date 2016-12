S&P Global hebt Ziel für Linde auf 140 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Linde nach der vereinbarten Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair von 132 auf 140 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen.Der Zusammenschluss dürfte erhebliche kartellrechtliche Überprüfungen mit sich bringe, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Mittwoch. Im Genehmigungsfall drohten umfangreiche Anteilsverkäufe von Geschäftsbereichen, was wiederum den Sinn der Fusion in Frage stellen würde./ck/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.