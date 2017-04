S&P Global hebt Ziel für Danone auf 69 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Danone nach Umsatzzahlen von 65 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Preiserhöhungen hätten den Absatzrückgang im ersten Quartal des Lebensmittelproduzenten wettgemacht, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer Studie vom Freitag. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2017 und 2018 hob er an, da er nun die Integration des übernommenen US-Wettbewerbers WhiteWave in seine Schätzungen einbezogen habe./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.