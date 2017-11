S&P Global belässt Fraport auf 'Sell' - Ziel 77 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat Fraport nach Zahlen des Flughafenbetreibers auf "Sell" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen.Der deutlich gestiegene Gewinn je Aktie (EPS) im dritten Quartal habe die Konsensschätzung klar übertroffen, was aber vor allem auf den Beitrag der übernommenen Flughäfen in Griechenland zurückgehe, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Donnerstag. Ohne diese wäre der operative Ergebnisanstieg (Ebitda) in den ersten neun Monaten des Jahres weniger beeindruckend ausgefallen. Ähnliches gelte für die Umsatzentwicklung. Die gestiegene Unternehmensverschuldung berge Risiken./gl/la Datum der Analyse: 02.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.