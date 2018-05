S IMMO: Nettogewinn im Q1 steigt

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) trotz zahlreicher Objektverkäufe beim FFO I nahezu das Niveau der vergleichbaren Vorjahresperiode erreicht. In der Folge bestätigt der Analyst sein Votum und hebt das Kursziel leicht an.

Nach Ansicht des Analysten sei der Rückgang der Mieteinnahmen und des Vorsteuerergebnisses relativ moderat ausgefallen, beim Nettogewinn nach Minderheiten und beim EPRA NAV je Aktie habe das Unternehmen sogar leichte Zuwächse verbucht. Demnach sei der Nettogewinn nach Steuern gemäß SRC Research um 7 Prozent auf 14,7 Mio. Euro (Q1 2017: 13,7 Mio. Euro) gestiegen.

Die etwas niedrigeren Mieteinnahmen habe S IMMO durch ein verbessertes Hotelgeschäft und deutlich niedrigere Finanzierungskosten mehr als kompensiert. Zudem sei der EPRA NAV je Aktie in den ersten drei Monaten gegenüber dem Jahresende 2017 noch einmal leicht um knapp 1 Prozent auf 17,79 Euro gestiegen. Trotz der zahlreichen Verkäufe im Vorjahr und den damit verbundenen rückläufigen Mieteinnahmen habe der FFO I mit 9,8 Mio. Euro (Q1 2017: 9,9 Mio. Euro) nahezu auf dem Vorjahresniveau gelegen.

Aufgrund der erfreulichen Zahlen zum Auftaktquartal hat der Analyst das Rating mit „Accumulate“ bestätigt. Zudem hat SRC Research seine GuV-Schätzung für 2018 leicht erhöht und das Kursziel dementsprechend auf 18,00 Euro (zuvor: 17,50 Euro) angehoben.

