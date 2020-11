S IMMO: Mieterträge legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) trotz geringerer Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung wegen der Corona-Pandemie die Mieterträge insgesamt um 3,7 Prozent auf 91,5 Mio. Euro verbessert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich der Erlös aus dem Hotelgeschäft erwartungsgemäß reduziert und auf 14,7 Mio. Euro gedrittelt. Da der Aufwand im Hotelgeschäft gleichzeitig um die Hälfte gesunken sei, habe die Gesellschaft aber kein Geld verloren. Das cash-getriebene operative Ergebnis auf EBITDA-Level sei mit 57 Mio. Euro nur gut 15 Prozent unter den Vorjahreswert gerutscht, was der Analyst in dem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld als Erfolg werte. Dies sei dem guten Portfolio und der unverändert hohen Belegungsrate von über 94 Prozent zu verdanken. Weiter halte SRC die Zahlen für eine gute Basis, um ein schwieriges Gesamtjahr positiv abzuschließen. Dafür spreche auch, dass das Bewertungsergebnis mit +3,4 Mio. Euro im positiven Bereich geblieben sei. Der EPRA NAV je Aktie habe im Vergleich zum Juni leicht nachgegeben, wofür niedrigere Kursen zum Stichtag 30. September bei den Beteiligungen Immofinanz und CA Immo verantwortlich seien. In der Folge erneuert der Analyst aber das Kursziel von 21,00 Euro und bestätigt das Rating „Buy“.

