S IMMO: Immofinanz plant Offerte

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research plant die Immofinanz, ein freiwilliges Übernahmeangebot zur Erlangung der Mehrheit an der S IMMO AG abzugeben. Der Angebotspreis solle demnach 18,04 Euro je Aktie betragen, liege jedoch unter dem EPRA NAV von S IMMO per Ende September 2020 von 23,17 Euro je Aktie. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Votum.

Nach Analystenaussage könne der Substanzwert des Unternehmens wegen des positiven Schlussquartals 2020 sogar eher noch über 24 Euro pro Aktie gestiegen sein. Das Unternehmen sei laut SRC sehr gut durch ein herausforderndes Jahr 2020 gekommen, was sich nicht nur im guten Neunmonatsergebnis, sondern auch in der Kursentwicklung widerspiegele. Die Emission eines siebenjährigen Green Bond im Februar mit einem Volumen von 150 Mio. Euro und einem niedrigen Kupon von 1,75 Prozent unterstreiche einmal mehr die günstigen Refinanzierungsmöglichkeiten der Gesellschaft. Die gute Geschäftsentwicklung samt Refinanzierung passe laut SRC nicht zu dem ungenügenden Preis, den Immofinanz nun bezahlen wolle. Die Börse habe dementsprechend schon mit deutlichen Kursgewinnen bei S IMMO reagiert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 23,00 Euro (zuvor: 21,00 Euro) und erneuert die Kaufempfehlung.

