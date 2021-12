S IMMO: Hohe liquide Mittel

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die luxemburgische CPI Property Group den Anteil an der S IMMO AG auf 11,6 Prozent erhöht und zudem weitere Transaktionen in der Immofinanz-Aktie angekündigt. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe die CPI Property Group zudem die Absicht eines antizipatorischen Pflichtangebots für alle Aktien der Immofinanz zum Preis von 21,20 Euro auf cum dividend Basis bekundet. So zeige sich das Management von CPI unzufrieden mit der gescheiterten Übernahme der S IMMO durch die Immofinanz im Juni 2021 und wolle außerdem künftig stärker Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der S IMMO nehmen und möglicherweise einen neuen Anlauf zu einem Merger der beiden Gesellschaften starten. Das Management von S IMMO plane nun selbst zusammen mit dem Aufsichtsrat ein Teilangebot zur Übernahme von Immofinanz-Aktien bis zu einer Beteiligungshöhe von 25 Prozent, vielleicht sogar bis zu 30 Prozent abzugeben.

Aktuell besitze S IMMO laut SRC 14,2 Prozent der Immofinanz-Anteile. Das Angebot sehe einen deutlich besseren Preis von 23,00 Euro je Immofinanz-Aktie auf cum dividend Basis vor. Die Bilanz der S IMMO sei nach Meinung des Analysten mit einem LTV von unter 33 Prozent grundsolide. Nach dem Verkauf des 6-Prozent-Anteils an CA Immo im Juli sowie dem deutlichen Anstieg des FFO um 18 Prozent in den ersten 9 Monaten verfüge die Gesellschaft zudem über sehr hohe liquide Mittel von über 440 Mio. Euro. Demnach halte der Analyst den Schritt des S IMMO-Managements für ein Übernahmeangebot für die Immofinanz-Aktien zu einem besseren Angebot für richtig. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 26,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



