S IMMO: FFO steigt auf Rekordniveau

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research sind die Zahlen der S IMMO AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) trotz der zahlreichen Verkäufe der vergangenen zwei Jahre positiv ausgefallen. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel leicht an, belässt das Votum aber unverändert.

Nach Analystenaussage habe das FFO in den ersten sechs Monaten 2018 sehr deutlich um 29 Prozent auf ein Rekordniveau von über 34 Mio. Euro zugelegt. Auch das Finanzergebnis sei sehr positiv ausgefallen und habe von den hohen von Immofinanz und CA Immo im zweiten Quartal gezahlten Dividenden profitiert. Die Mieteinnahmen seien etwas rückläufig gewesen und die Neubewertungsgewinne auf den Immobilienbestand geringer als noch 2017 ausgefallen. Dies habe gemäß der Analystenerwartung zu einem tieferen operativen Ergebnis auf EBIT-Basis beigetragen

Der Analyst schätzt zudem, dass die Mieteinnahmen durch einige Zukäufe für das Portfolio sowie der Fertigstellung von Einsteinova in Bratislava und The Mark in Bukarest im zweiten Halbjahr 2018 und in 2019 wieder merklich steigen werden. SRC bestätigt auf Basis der erfreulichen Zahlen zum Halbjahr das Rating „Accumulate“ und erhöht wegen dem sehr positiven FFO Ergebnis das Kursziel auf 19,00 Euro (zuvor: 18,00 Euro).

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.08.2018, 11:35 Uhr)

