S IMMO: EBIT fast verdoppelt

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) ein erfreuliches Zahlenwerk vorgelegt, das bereits jetzt auf ein sehr erfolgreiches Gesamtjahresergebnis schließen lässt. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel an, senkt aber das Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen den FFO I um 11 Prozent auf 53 Mio. Euro gesteigert, die Mieteinnahmen seien um 15 Prozent vorangekommen. Dies liege sowohl an Akquisitionen, überwiegend in deutschen Städten, aber auch an der starken Like-for-Like Performance im Bestandsportfolio. Das EBITDA-Ergebnis habe laut SRC ähnlich wie die FFO-Kennzahl um 8 Prozent auf 68 Mio. Euro zugelegt. Das EBIT sei wegen einem sehr guten Bewertungsergebnis in Deutschland, Österreich und der Region CEE deutlich auf 199 Mio. Euro (9M 2018: 103 Mio. Euro) gestiegen.

Neben den nach Analystenmeinung hervorragenden Ergebnissen habe das Unternehmen die Fusionsgespräche mit Immofinanz wegen unterschiedlicher Ansichten über die Exchange Ratio abgebrochen. Hier halte es der Analyst unter Umständen für besser, wenn sich S-IMMO auf die starke eigene operative Performance und andere lukrative Möglichkeiten des internen und externen Wachstums konzentriere. Aufgrund der Neunmonatszahlen und der positiven Meldung zur Beendigung der Gespräche mit Immofinanz erhöht der Analyst sein Kursziel auf 25,00 Euro (zuvor: 24,00 Euro), nimmt nach der positiven Kursentwicklung der vergangenen 3 Monate das Rating aber auf „Accumulate“ (zuvor: „Buy“) zurück.

